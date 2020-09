Dubbeltentoonstelling met werk van S.M.A.K. in Menen

Vanaf dit weekend kun je in cultuurcentrum De Steiger en het stadsmuseum in Menen terecht voor een tentoonstelling met een selectie werken uit de collectie van het S.M.A.K.

Die tentoonstelling kreeg de titel ‘The House of Opportunity’, verwijzend naar een werk van Michaël Borremans, dat deel uitmaakt van de tentoonstelling. Thematisch speelt de tentoonstelling in op het thema ‘grens’ in de brede zin van het woord. ‘The House of Opportunity’ valt uiteen in twee delen. In het Cultuurcentrum zie je de eerder negatieve kijk op ‘de grens’ . In het Stadsmuseum ligt de focus op mogelijkheden.

Etude

De tuin vlakbij het stadsmuseum toont het luik 'etude'. zeven kunstenaars brengen er een hommage aan de overleden kunstenaar Philippe Van Snick . De tuin met ondergrondse kazematten ligt vlak langs de Leie met Frankrijk aan de overkant. Ghislain Verstraete, Bastion 10: "Het is ook de grens in de collectie tussen kunst die erkend is. Dat is dan de collectietentoonstelling "The house of Opportunity. En dan ook de kunst die experimenteel gemaakt wordt als een etude, een studie".

Het project met de twee tentoonstellingen opent samen op 12 september. ‘Etude’ loopt nog tot de laatste zondag van september, ‘The House of Opportunity’ tot 1 november. Beide zijn gratis te bezoeken, van woensdag tot en met zondag, van 14-18u, na reservatie via ccdesteiger.be.