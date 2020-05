Ducaju gooit roer om en maakt mondmaskers

In Meulebeke startten ze deze week met de productie van professionele mondmaskers voor algemeen gebruik. In normale tijden produceert het bedrijf kartonverpakkingen voor tal van voedingsproducten en luxemerken.

Om de productie van kwaliteitsvolle mondmaskers mogelijk te maken, kocht Ducaju gespecialiseerd materiaal en realiseerde ze in Meulebeke nieuwe productielijnen. "Door op comfortmaskers te mikken met een hoge filtercapaciteit, bieden we een volwaardig alternatief voor de chirurgische maskers. Die laatste kunnen dan puur medisch ingezet worden, daar waar ze het meest nodig zijn,” zegt het management. In eerste instantie mikt Ducaju op 50 miljoen Belgische mondmaskers per jaar.