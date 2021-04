Dudzele krijgt fandorp op WK tijdrijden

In september speelt België gastheer voor het WK wielrennen. De tijdrit wordt georganiseerd tussen Knokke-Heist en Brugge, en naast 't Zand komt er alvast ook een fandorp in Dudzele. Dat meldde Het Nieuwsblad gisteren.

Het is het zoveelste goede nieuws voor de Brugse wielerfans en andere liefhebbers uit de regio. Eerst raakte bekend dat Brugge zal samenwerken met Antwerpen en zo de start van de Ronde van Vlaanderen terug naar West-Vlaanderen kon halen.

Nu komen er ook concretere plannen op tafel omtrent het WK wielrennen over een klein halfjaar. De West-Vlaamse hoofdstad speelt een sleutelrol in de tijdrit en zet dan ook alles in werking om zijn bewoners warm te maken voor de koers.

Zo komt er niet enkel een fandorp op 't Zand, maar raakte bekend dat Dudzele eveneens zo'n dorp krijgt in september. “Het idee is om heel Brugge te betrekken bij het gebeuren”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CDV). Maandag wordt het volledige programma voorgesteld en worden dus alle plannen uit de doeken gedaan.