Dudzele opent nieuwe groene zone

De eerste zone is een buurtpark van 2,6 hectare groot met daarin een evenementenplein, grasvlakte, een heuvel, vijver en een dorpsboomgaard. Daarnaast vind je er ook zit- en picknickbanken en een smulhaag. De tweede zone zorgt voor zeven hectare extra groen in Brugge. De zone is bestemd voor heide- en bosgebied en krijgt dan ook een specifiek natuurgericht beheer. In de zone is een halfverhard voetpad aangelegd dat ook toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.

Buffer voor de A11

De plannen voor een nieuwe groenzone werden in 2012 al uit de doeken gedaan door het Brugs stadsbestuur en Dudzele en moeten de impact van de autosnelweg op de omgeving beperken. De nieuwe groenzone vormt een buffer voor de omgeving rond de A11, N31 en de haven van Zeebrugge.

Brugs schepen van Openbaar Domein Mercedes van Volcem is tevreden: “Er is hard gewerkt om deze buffer om te toveren tot het prachtige natuurgebied Cathemgoed, een toegankelijk stukje natuur voor de inwoners van Dudzele. Zij hebben hier lang op gewacht en hoeven nu niet meer te kijken op de autosnelweg of de haven, maar hebben nu zicht op dit mooie natuurgebied."

Als bouwheer van het project draagt De Vlaamse Landmaatschappij het domein over aan de Stad Brugge. Zij staan vanaf nu in voor het beheer van het gebied van bijna tien hectare groot.

Gedichtenwandelroute

Om de opening nog wat kleur te geven in aanloop naar de zomer, organiseerde de gemeente een gedichtenwandelroute. Dudzelenaren en dichters van buiten Dudzele werden uitgenodigd een gedicht in te sturen met als thema “de natuur”. 80 gedichten staan nog tot eind september opgesteld op bordjes in de beide delen van het Cathemgoed, langs een wandelroute van ongeveer 3 kilometer.