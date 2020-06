Cafés mogen sedert maandag weer open. Uitbaters en klanten zijn tevreden.In de Langestraat in Oostende was er vanaf dag 1 al veel volk op stap.

En ook vandaag lopen terrasjes vol. Uitbaters en klanten zijn blij maar het is wennen. En het is niet altijd makkelijk om de regels te laten naleven. Vooral het sluitingsuur om 1 uur zorgde afgelopen dagen af en toe voor problemen. De stad maakte intussen afspraken met de cafés. Last call om 12u30. Muziekstop om 12u 45. De stad zet vanaf dit weekend niet alleen politie maar ook privebewaking in.