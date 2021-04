Duif doorboord met pijl: politie zoekt dader

De politie van de zone Vlas onderzoekt een vreemde zaak in Heule: daar is een duif gevonden die doorboord was met een pijl.

Dat gebeurde dinsdag. De pijl heeft de vogel volledig doorboord. Het diertje leefde nog en een dierenarts kon de pijl eruit halen.

Opzettelijk of ongeluk?

De politie onderzoekt de zaak. De agenten zoeken de schutter of eventuele getuigen van de feiten. Het is niet duidelijk of het dier opzettelijk is geschoten, of dat het om een ongeluk gaat.

'Wie meer info heeft over de mogelijke dader kan dit melden via het telefoonnummer 1701 of via 1701@pzvlas.be', roept de politie op via Facebook.