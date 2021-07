Duif uit Dadizele wint internationale wedstrijd, maar eigenaars hopen niet meteen op Chinees bod

Blauw Bultje, een duif van het duivenmelkerskoppel Ignace Ameel en Sabine Vanlake uit Dadizele, heeft de internationale wedstrijd Agen in Frankrijk gewonnen. Dat is een klassieker in de duivensport, vergelijkbaar met Barcelona.

Blauw Bultje is ingekorfd in duivenlokaal De Zwaluw in Vlamertinge samen met nog ruim 600 andere duiven. In totaal namen bijna 36.000 duiven deel uit vijf landen en daarvan was Blauw Bultje de snelste, een grote verrassing.

China?

Met zo'n prijs spring je internationaal in het oog. En mogelijk liggen er al rijke Chinezen op de loer, maar daar hopen Ignace en Sabine niet meteen op. 'Nee, hopen is een groot woord. We zien graag onze duiven, dat is het tegenovergestelde van graag geld zien. Ja, we zijn echte dierenliefhebbers,' klinkt het bij het duivenmelkerskoppel. Dat Chinezen dol zijn op onze duiven bleek al in 2019, toen topduif Armando uit Ingelmunster werd geveild voor een recordbedrag van 1.252.000 euro.

Einde carrière

Voor Blauw Bultje is het wedstrijdvliegen wel meteen voorbij. Zij moet voortaan zorgen voor flinke nakomelingen. Het is nu aan de anderen die zich mogen bewijzen, want in het weekend komt Barcelona er aan.