Duif vliegt per vergissing naar Engeland, maar keert paar weken later terug

Boudrytje, een duif uit Pollinkhove bij Lo-Reninge, heeft een hachelijk avontuur beleefd. Het dier raakte verdwaald tijdens een vlucht vanuit Frankrijk en kwam via een omweg over het Britse Dover pas drie weken later terug thuis.

Bart Laseure, duivenmelker uit Pollinkhove: "Ik denk door de wind en door de donder is ze de verkeerde kant uitgevlogen en de weg kwijtgeraakt. En dan blijven doorvliegen met de wind. Ik denk dat Boudrytje het noorden kwijt was."

In Dover komt het uitgeputte dier enkele weken op krachten bij een duivenmelker. De Brit belt Bart en stuurt de duif dan terug naar België. Met een briefje om de poot. "Dit is hier het papiertje dat aan zijn poot hing: wat kapot door de regen en de vlucht. De Britse duivenliefhebber had er zijn contactgegevens op geschreven. Hij schreef dat hij ze mooi eten had gegeven en wat vitamines zodat ze mooi rond stond van spieren. Zodat hij ze kon loslaten en hopen dat ze terug haar hok vond."

En dat doet ze ook: vanuit Dover vindt ze feilloos de weg naar Pollinkhove. "Wat ik wel heel raar vind, omdat dat compleet de andere richting is. En wind op en over het water. Ik vond dat een hele mooie prestatie. Het is heel moeilijk te verklaren hoe ze dat weten. Intelligente dieren. Slimmer dan wij mensen, denk ik."

Boudrytje moet nu nog wat rusten en bekomen van haar avontuur. Volgend jaar waagt ze zich opnieuw aan wedstrijdvluchten.