Duikclub Medusa uit Bredene overweegt om bezwaar in te dienen tegen de bouw van het nieuwe zwembad op domein Grasduinen.

Het nieuwe zwembad zal maximum 1 meter 80 diep zijn en dat is te weinig volgens de normen van de internationale duikfederatie om opleidingen te geven. Morgenavond is er overleg met de sportdienst en zwembadbouwer Lago. Als dat niets oplevert, dient Medusa samen met twee andere duikclubs die samen 150 leden tellen, bezwaar in bij de provincie.

