Duikers zoeken naar motard die nooit in water heeft gelegen

Zondagavond omstreeks 23 uur was er een grote zoekactie nabij het Gravensas in Nieuwpoort. Een late wandelaar verwittigde de hulpdiensten omdat er mogelijk een motorrijder in de Plassendalevaart gereden was. Hij had ook een plons gehoord.

Er werd onmiddellijk een grote zoekactie opgestart. De brandweer met duikmateriaal uit Nieuwpoort, Veurne, Oostende en Middelkerke werden ter plaatse gestuurd alsook een viertal politie voertuigen, een ziekenwagen en de MUG-dienst van het ziekenhuis van Veurne. Duikers doorzochten de bodem van de vaart terwijl de politie enkele personen ondervroeg die in de nabijheid met een campingcar stonden. De politie stelde ook een perimeter in en zocht in de berm van de vaart naar sporen. Omstreeks middernacht was er nog niets of niemand gevonden.

Achteraf bleek, na analyse van camerabeelden, dat een motard ten val was gekomen, maar dat hij daarna gewoon weer doorgereden was. Hij kwam dus nooit in het water terecht.