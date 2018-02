Duinen op stranden van Raversijde en Mariakerke

Die moeten de kust beschermen tegen overstromingen en zorgen dat er minder zand terecht komt op de Kustbaan en de tramsporen. Op andere plaatsen komen er stormmuren en wordt de dijk breder gemaakt. De werken starten eind dit jaar.

Op verschillende plaatsen langs onze kust zijn duinen vanzelf ontstaan. Maar op die plaatsen gaat men de natuur een handje toesteken. Steve Timmermans, Agentschap Maritieme Dienstverlening & Kust legt uit: "over een zone van een kilometer land zal er duinaanplant gebeuren op het droge zand om het zand vast te houden op het strand zodat het zand niet kan opwaaien op tramsporen en de kustbaan. Dat zal een aanplant zijn van 10 tot 15 meter bereed met helmgras. Het zal een vijftal jaar duren voor een stabiele duin ontstaat".

Stormmuur met zitruimte

Tegelijkertijd wordt ook de dijk in Raversijde en Mariakerke vernieuwd, met nieuwe tegels en gekleurde asfalt. In het centrum van Mariakerke komt een stormmuur van 80 centimeter die ook wordt ingericht als zitruimte. In Raversijde wordt de dijk een stuk breder en in het verlengde van de Dorpsstraat in Mariakerke waar ook het Ensorkerkje staat, komt er een soort platform waar het kunstwerk ‘Ik James Ensor’ van de Roemeense kunstenaar Daniel Spoerri een definitief plekje krijgt.