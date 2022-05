"Duinen verdwijnen onder de mortel van nieuwe appartementsblokken"

Vogelbescherming Vlaanderen maakt zich ongerust over de bouw van appartementen in duingebied. Dat meldt de vzw donderdag.

Volgens Vogelbescherming Vlaanderen is de bouw van de appartementen in die gebieden een gevolg van het boscompensatiefonds. "Door een compensatie te betalen, kan er op duingrond worden gebouwd."

Sinds 2014 zijn de typische plantjes in duingebied duindoorn en kruipwilg in het boscompensatiefonds opgenomen. Dat wil zeggen dat er voor het verwijderen van die vegetaties een compensatie moet betalen. "Voor deze vegetatie moet zelfs een drievoud van de normale boscompensatie worden betaald. Dat geeft aan dat het om waardevolle gebieden gaat, maar het gaat ook om planten die op weinig plaatsen in Vlaanderen voorkomen", klinkt het bij Vogelbescherming Vlaanderen.

Zo heeft de kruipwilg intussen een bijna bedreigde status. Zeldzame duinen gaan dan weer over naar duindoorn wanneer ze niet onderhouden worden. "Zo verdwijnen vochtige duinen, zoals mosduintjes- en duingrasland met een tussenfase in duindoorn, onder de mortel van nieuwe appartementsblokken."

Vogelbescherming Vlaanderen vraagt dan ook om duindoorn en kruipwilg uit het boscompensatiefonds te schrappen. Daarnaast doet Vogelbescherming Vlaanderen een oproep aan andere (lokale) milieuverenigingen om samen de krachten te bundelen. "Enkel zo kunnen we het leefgebied van de zeldzame en beschermde (vogel)soorten nog in stand houden."