Duinengebied in Wenduine wordt heraangelegd

Er wordt anderhalf miljoen euro geïnvesteerd in de heraanleg van een duinengebied in Wenduine. Het gaat om een waardevol stukje duinenpark tussen het voetbalveld en de duinenkiosk van Wenduine.

De Vlaamse overheid wil zo, samen met de gemeente De Haan, zorgen voor betere recreatie en nieuwe wandel- en fietspaden in het gebied. Burgemeester Wilfried Vandaele: "De hele zone wordt heringericht. Nieuwe paden. Een uitkijktoren. Een grotere parking hier beneden en ook het dierenparkje wordt een echt park met een groot kunstwerk."

De wandelpaden worden heraangelegd zodat ze ook beter toegankelijk zijn met een rolstoel of een kinderwagen. In de buurt komen ook petanquevelden en speeltoestellen. Ook de veiligheid van fietsers wordt gegarandeerd met een nieuw fietspad voor recreanten. Alles samen is het gebied tot aan het kleine dierenparkje zo'n 1.500 vierkante meter groot.