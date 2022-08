Duinenmoord en campingmoord in najaar voor assisen

In West-Vlaanderen staan er in het najaar al meteen een aantal assisenzaken op de gerechtelijke kalender. Eind september buigt de volksjury zich over de zogenoemde campingmoord in Middelkerke. Midden oktober begint dan het assisenproces rond de "duinenmoord".

Op 2 september wordt een preliminaire zitting gehouden voor het assisenproces tegen Kenan Bulut. Het lichaam van de Bulgaarse Milena Raycheva (21) werd in augustus 2010 aangetroffen in de duinen van Zeebrugge, maar kon pas vier jaar later geïdentificeerd worden. Haar vriend zat twee jaar in voorhechtenis, maar de Turkse Rotterdammer blijft zijn onschuld uitschreeuwen. Ondertussen werd hij in Nederland wel tot tien jaar cel veroordeeld voor een dodelijke brand. Het assisenproces over de duinenmoord gaat op 14 oktober echt van start, terwijl de jury op 11 oktober wordt uitgeloot.

Campingmoord

Eerst zal vanaf 23 september al het assisenproces over de zogenoemde campingmoord gehouden worden. Mihael Parrent (37) werd op 6 december 2017 in een caravan in Middelkerke op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Alain Deltrude (48), Julien Butera (33) en Romuald Verburgh (35) zullen zich moeten verantwoorden voor moord en lijkverberging. Verburgh is al een kleine drie jaar op vrije voeten en zal voor moord sowieso de vrijspraak vragen. De volksjury wordt op 19 september samengesteld.

Gifmoord

Vanaf 9 december staan de debatten gepland op het assisenproces tegen Pieter Platteeuw (37). De man uit Lauwe moet zich verantwoorden voor de gifmoord op zijn echtgenote Dana Van Laeken (36). Het slachtoffer kwam op 13 oktober 2018 om het leven nadat de beschuldigde haar meermaals ricine had toegediend. Het gif was afkomstig uit de bonen van de wonderboom, een exotische plant. De preliminaire zitting en de jurysamenstelling worden respectievelijk op 13 oktober en op 6 december gehouden.

Drie opvallende vonnissen

In de Brugse correctionele rechtbank worden op 1 september onmiddellijk drie opvallende vonnissen uitgesproken. Zo riskeert een Albanees uit Anderlecht vijf jaar effectieve celstraf en 152.000 euro boete voor vier feiten van mensensmokkel via de haven van Zeebrugge. Aleks B. vroeg echter de vrijspraak. Vier leden van een inbrekersfamilie hangt dan weer 37 maanden effectieve gevangenisstraf boven het hoofd. Ze gebruikten een stuk plastic van een fles douchegel om deuren open te krijgen. Ten slotte werd eveneens tot 37 maanden cel gevorderd voor een reeks koperdiefstallen in Oostende en omstreken.

Mensensmokkel en mensenhandel

Alle West-Vlaamse dossiers van mensensmokkel en mensenhandel worden ook dit jaar in Brugge behandeld. Zo wordt op 7 september het tweede proces gehouden tegen een vermoedelijk kopstuk van een mensensmokkelorganisatie. De bende zou op grote schaal transmigranten in bootjes naar het Verenigd Koninkrijk gesmokkeld hebben. Moshtaba S. (38) kreeg bij verstek twaalf jaar cel, maar tekende verzet aan tegen zijn veroordeling. Op 28 september moeten ook twee mogelijke spilfiguren van een Indiase mensensmokkelbende zich voor de rechter verantwoorden.

Sociale dumping

Dezelfde correctionele kamer is ook bevoegd voor alle sociaal strafrecht, zoals zware arbeidsongevallen en sociale dumping. Dit gerechtelijk jaar zullen bijvoorbeeld opnieuw meerdere transportbedrijven zich moeten verantwoorden voor sociale dumping in de bouw- en de transportsector. Op 21 september worden ook drie dossiers van ongewenste seksuele intimiteiten op de werkvloer ingeleid.

Kleinere zaken