Duinenmoord: kinderen blijven beschuldigde steunen

De beschuldigde werd omschreven als een rustige en behulpzame man.

"Hij was een vader die er altijd voor zijn kinderen was", getuigde Zehra B. ."Hij heeft ervoor gezorgd dat al mijn broertjes en zussen zo hoog mogelijk zijn opgeleid." De oudste dochter van de beschuldigde legde uit hoe haar ouders na hun scheiding toch nog twee zonen kregen. "Het liep op een bepaald moment niet, waardoor ze hebben besloten om te gaan scheiden, maar ze hebben altijd goede contacten gehouden."

"Nooit agressief"

Volgens Zehra was haar moeder ook niet geïnteresseerd in de nieuwe relaties van haar vader. De vrouw kon zelf geen getuigenis afleggen omdat ze woensdagochtend met een te hoge bloeddruk kampte en zelfs naar het ziekenhuis moest. Zehra B. reageerde ook nog steeds verbolgen over de manier waarop haar vader in januari 2015 werd gearresteerd. "Wij zijn heel slecht behandeld. Het huis van mijn moeder is zodanig brutaal en onfatsoenlijk binnengevallen. Wat hebben wij België in godsnaam misdaan om dit te verdienen?" De tweede dochter van de beschuldigde verklaarde dat ze eerst dacht dat het dieven waren die gemaskerd hun woning in Rotterdam binnendrongen. Semra B. omschreef haar vader ook nog als haar beste vriend, die altijd bereid was om te helpen. "Mijn vader heeft nog nooit iets fouts gedaan tegenover mij. Ik heb nog nooit iets verkeerds van hem gezien."

Alle kinderen, ook de jongste dochter en de twee zonen stelden voorts dat de beschuldigde nooit agressief uit de hoek kwam. Daarnaast drukten ze ook hun hoop uit om ooit contact te hebben met de ondertussen 14-jarige zoon die hun vader met het slachtoffer kreeg. "De hele zaak veranderde niets aan de band met onze vader. Want ik geloof niet dat mijn vader zoiets zou kunnen doen of heeft gedaan, " zei Salih B. nog.

Vandaag om 9.30 uur starten de pleidooien.

