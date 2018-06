Op verschillende plaatsen in het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort, zoal in Veurne, drijven dikke lagen eendenkroos op het water.

Eendenkroos is een drijvende waterplantensoort die vooral voorkomt in stilstaande of traag stromende wateren bij warm weer. Ook andere waterlopen in de regio kleuren momenteel plaatselijk groen.