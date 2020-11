Duits weerstandsnest in Oostduinkerke voorlopig beschermd

Het Widerstandsnest of WN Waldersee is een Duits weerstandsnest voor de infanterie, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog nabij Groenendijk-Bad in Oostduinkerke was opgetrokken als onderdeel van de Atlantikwall. WN Waldersee werd wellicht vanaf 1942 opgetrokken in de Zeebermduinen nabij Groenendijk-Bad, in eerste instantie voor de verdediging van de kust tegen een vijandelijke invasie.

“Langs de Vlaamse kust is geen enkel ander weerstandsnest zo integraal bewaard als WN Waldersee”, vertelt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele. “De site kan ons veel leren over het functioneren en de organisatie van een dergelijk infanteriesteunpunt.

Na de voorlopige bescherming organiseert het gemeentebestuur een openbaar onderzoek. Op die manier heeft iedereen de kans om opmerkingen of bezwaren kenbaar te maken bij de gemeente. Binnen de negen maanden beslist de Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed over een definitieve bescherming.