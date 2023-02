Duitse Bondskanselier in Zeebrugge voor energietop

Hoog bezoek in de haven van Zeebrugge. De Duitse Bondskanselier Olaf Schloz is langsgekomen voor de Belgisch-Duitse Energietop.

Het is Eerste Minister Alexander De Croo die hem ontving.

"Ook Minister van Energie Tinne Van der Straeten en Patrick Graichen, Staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaatactie zijn bij de gesprekken aanwezig", laat het kabinet van de premier weten.

Betere samenwerking met Duitsland

"Bedoeling is de energiesamenwerking te versnellen zodat België en Duitsland hun energieonafhankelijkheid kunnen versterken. De energiesamenwerking tussen België en Duitsland is belangrijk voor de toekomst van de industrie in beide landen en om vlot de omslag te maken naar een klimaatneutrale economie. De Belgische en Duitse delegaties zullen onder meer spreken over inspanningen op het vlak van elektrificatie, LNG, waterstof en koolstofcaptatie."