Duitse loopgraaf ontdekt bij bouw aquapark

Bij de bouw van Bellewaerde Aquapark in Zillebeke is een groot stuk van een Duitse loopgraaf blootgelegd.

Steve Denys kon er een foto van nemen. Hij zette de foto op Facebook, en die wordt meteen wereldwijd gedeeld. Het is niet de bedoeling om de bouw van het Aquapark stokken in de wielen te steken, Steve wil mensen een spiegel voorhouden. “Ik denk soms dat er meer buitenlandse interesse is, dan lokale Belgische interesse. En dat was mijn bedoeling, om ook mijn vrienden bewust te maken van hoe goed wij het hebben, en wat er zich toen heeft afgespeeld, zodat wij het nu goed kunnen hebben.

Op zijn Facebookpagina schrijft hij: “Denk maar eens aan het bloed dat hier in de bodem is gedrongen zodat we hier nu een aquapark kunnen bouwen.”

Bellewaerde liet ons vandaag niet toe op de werf. Het pretpark zegt wel alle procedures te hebben gevolgd die moeten gevolgd worden bij de ontdekking van dergelijke archeologische vondsten.

Bellewaerde Ridge

Het is niet verwonderlijk dat hier loopgraven worden gevonden. Bellewaerde Ridge is één van de slagvelden van de eerste wereldoorlog. Vlak voor de ingang van het pretpark staat een gedenkteken. En aan de overkant van de Meenseweg ligt het Hooge Crater Cemetery, waar bijna 6.000 soldaten liggen begraven.