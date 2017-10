Duitse oorlogsstellingen gevonden in Zonnebeke

Tijdens archeologische opgravingen in Zonnebeke zijn twee Duitse stellingen uit de Eerste Wereldoorlog blootgelegd.

Er werden bunkers, geweren en stoffelijke resten van tien soldaten ontdekt. Bijzonderste stuk is de voorplaat van een Duitse tank, iets dat zelden te vinden is. Die werd geschonken aan het Memorial Museum Passchendaele, die het zal laten restaureren. Wie dat wil, kan nu zaterdag de Duitse stellingen bezoeken. De opgravingen kaderen in de werken die Aquafin wil uitvoeren voor een nieuwe collector. Op dertien interessante zones mochten eerst archeologen proefsleuven onderzoeken.