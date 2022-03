Duitse uitkijktoren in Poperinge wordt toeristische attractie

In Poperinge wordt een Duitse uitkijktoren uit de Tweede Wereldoorlog omgebouwd tot toeristische attractie. De toren deed dienst als controle post voor het militair vliegveld dat de Duitsers in het begin van de oorlog aanlegden.

De toren is intussen beschermd als monument. Boven, tien meter boven het maaiveld heb je een prachtig uitzicht over de regio. Hij staat midden in het veld van landbouwer Gilbert Laseure. Hij zag het bouwwerk destijds liever gesloopt, maar de constructie blijkt op vandaag nog altijd stevig.

Stad koopt toren

Er gebeurde verder niets met de beschermde toren, maar de stad Poperinge brengt daar nu verandering in. De stad Poperinge wil er een toeristische attractie van maken. "De nodige terreinen zijn aangekocht en ook de toren om in de toekomst te ontsluiten voor het publiek," zegt burgemeester Christof Dejaegher daarover. "We willen daar ook het verhaal vertellen met een aantal panelen en er een rustpunt van maken. We hebben het dossier ingediend bij de provincie West-Vlaanderen." (lees verder onder de foto)

Bevrijding vieren

In West-Vlaanderen loopt het project Horizon 2025, dat een heel netwerk van uitkijktorens en belevingsplatformen bundelt. Tegen 2024 moet de toren opengaan: het is dan 80 jaar geleden dat Poperinge werd bevrijd.