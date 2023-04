Duitser krijgt zes jaar cel voor kinderporno en misbruik in Brugge

De Brugse politie controleerde op 3 april 2022 een verdachte wagen met Duitse nummerplaten in Sint-Kruis, Brugge. Op de schoot van Matthias S. (45) zat een veertienjarige jongen. Dankzij verder onderzoek van de computer van de beklaagde kwam ook een Oostenrijker in het vizier van de speurders. Hartwig G. (67) verbleef op een hotelkamer in Roeselare en kon enkele weken later opgepakt worden. Hij krijgt 37 maanden effectieve celstraf.

Sindsdien zitten ze allebei in voorhechtenis. Het onderzoek wees uit dat bij de feiten in Brugge sprake was van grooming. S. had het vertrouwen gewonnen van de jongen om hem te kunnen misbruiken, al werd hij voor aanranding uiteindelijk vrijgesproken.

Vals profiel

Daarnaast deed de Duitser zich online voor als een jong meisje uit Kortrijk. Met behulp van dat vals profiel overtuigde hij jongens van twaalf tot zeventien jaar om expliciete beelden van zichzelf naar hem te sturen. In totaal konden 28 Vlaamse jongens geïdentificeerd worden, maar op een USB-stick van de beklaagde stonden zelfs 66 namen van mogelijke slachtoffers.

Matthias S. stuurde de expliciete beelden door naar Hartwig G., die zich eveneens schuldig maakte aan bezit en verspreiding van kinderporno.