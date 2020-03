Duitser riskeert 30 maanden cel voor mensensmokkel

Een 24-jarige Duitser heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor mensensmokkel in de haven van Zeebrugge. In de koffer van zijn wagen werden twee mannen uit Koeweit aangetroffen.

Het Openbaar Ministerie vorderde 30 maanden effectieve gevangenisstraf en 16.000 euro boete.

Een bewakingsagent rook onraad toen de beklaagde, Yusef E., zich in november vorig jaar aanbood bij de grenscontrole ter hoogte van P&O Ferries in Zeebrugge. In de koffer van de Renault Kadjar werden twee mannen met hun bagage aangetroffen.

De beklaagde hield in eerste instantie vol dat hij enkel een bezoekje wilde brengen aan een neef in het Verenigd Koninkrijk. Uiteindelijk bekende hij dat hij de vluchtelingen in de omgeving van Luik had opgepikt. Voor de smokkel was hem 4.500 euro beloofd.

Uitspraak binnen twee weken

De verdediging drong aan op een straf met uitstel. De Duitser werd naar eigen zeggen toevallig geronseld op café, toen hij vertelde over zijn plan om naar Londen te reizen. E. liet zich volgens zijn advocate overtuigen, omdat hij in die periode wat extra geld goed kon gebruiken.

De rechter doet uitspraak op 25 maart.

Lees ook: