Duitsland knalt vuurwerkfestival Knokke-Heist op gang

De dijk stond vol in de populaire badstad en ook onder meer Nederlanders en Duitsers wilden de opening van het festival meemaken. Een regenachtige avond hield de liefhebbers niet tegen, want zij moesten drie jaar wachten op het bekende evenement. Net op tijd bleef het om 22 uur droog en schoot de eerste pijl van de show die telkens twintig minuten duurt, de lucht in.

Vijf avonden

Het Duitse team Pyrogenie beet de spits af en vuurde ook elektronische muziek op het publiek af. Op 21, 23 en 25 augustus verlichten respectievelijk nog Frankrijk, Polen en Griekenland de sterrenhemel boven Knokke-Heist. Zaterdagavond 27 augustus volgt de slotshow die het Belgische HC Pyrotechnics voor zijn rekening zal nemen. Zij nemen niet deel aan de wedstrijd. Daarna zal de organisatie het winnende land bekendmaken.

Uitzonderlijk geeft de gemeente strandbars de toestemming om tijdens het festival tot 22 uur open te blijven. Dat is twee uur later dan het normale sluitingsuur. Het vuurwerk is te zien ter hoogte van de Meerlaan, maar ook verderop op de dijk of op de FM-frequentie 94.6 is het te volgen.