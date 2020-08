Het koppel was 23 jaar geleden betrokken bij een moord op een Britse zakenman in De Haan, en werd daar in 2011 al eens voor veroordeeld tot levenslang. Bij verstek, want na de moord sloegen de twee op de vlucht. In november vorig jaar werd het meest gezochte misdaadkoppel van het land dan opgepakt in Ivoorkust en uitgeleverd aan ons land. Sinds februari zitten ze in de gevangenis van Brugge. De vrouw, die lijdt aan borstkanker, blijft bij haar onschuld.

