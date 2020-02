"Duivelskoppel" tekent verzet aan tegen vonnis

Dat meldt meester Kris Vincke, advocaat van Van Acker. Het koppel werd in december 2011 bij verstek veroordeeld tot levenslange opsluiting voor de moord op een Britse zakenman.

Jean-Claude Lacote werd uiteindelijk op 20 november 2019 ingerekend in Abidjan, zijn ex-vrouw werd de volgende ochtend in dezelfde Ivoriaanse stad gearresteerd. Van Acker kondigde snel aan dat ze naar België wilde terugkeren, onder andere met het oog op haar behandeling tegen borstkanker. De rechter in Abidjan oordeelde in januari dat ze mochten uitgeleverd worden, wat op 18 februari ook effectief gebeurde.

De verdediging kondigde onmiddellijk aan dat er verzet zou aangetekend worden tegen hun veroordeling. Het is voorlopig echter onduidelijk op welke manier dat moet gebeuren door een wetswijziging van eind 2009. Wellicht zal pas volgende week duidelijk worden welk procedure gevolgd moet worden. Over het verloop van het nieuwe proces bestaat om diezelfde reden nog onduidelijkheid.

