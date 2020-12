Duiven krijgen 'de pil' in Menen

Door de Leiewerken zijn veel panden in Menen leeg komen te staan. Duiven hebben daar hun intrek genomen en er zich vermenigvuldigd. Schepen van Publieke Ruimte Patrick Roose: “Nu de sloop van de panden start, willen we niet dat die duivenpopulaties verder uitdeinen. We hebben een oplossing gezocht en gevonden. Nu blijkt de oplossing die Menen aanreikt, uniek in West-Vlaanderen.”

Om het duivenbestand duurzaam terug te dringen zonder dieronvriendelijke methodes in te zetten, heeft Stad Menen er de wetenschap bijgehaald. Verdelging, roofvogels inzetten, chirurgische castratie, …. kunnen de hedendaagse wetenschap niet meer overtuigen. Op advies van diezelfde wetenschap zal Stad Menen nu gebruikmaken van de R-12 korrel. Het gaat om een veterinair geneesmiddel dat de vruchtontwikkeling van de duif verstoort en dus geboortebeperking tot gevolg heeft. Belangrijk is dat de korrel geen impact heeft op mens, andere dieren of milieu en omkeerbaar is. De R-12 korrel werd eerder met succes gebruikt in Italiaanse steden en op enkele plaatsen in België. Nu wordt de korrel dus voor het eerst gebruikt in de provincie West-Vlaanderen.

Schepen Roose. “In maart 2021 starten we op twee locaties. Netheid is en blijft één van onze topprioriteiten.”