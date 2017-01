Hun duiven presteerden het best over de hele lijn in de 17 wedstrijden van het Belgisch kampioenschap. "Dat is iets waarvoor je je enorm inzet. Je leeft daarvoor", zegt Ignace.

Zijn vrouw Sabine zou je een duivenfluisteraar kunnen noemen. Ze heeft een heel bijzondere band met de dieren. "Het moment dat je dat vertrouwen krijgt, raak je dat nooit meer kwijt. Als er iets scheelt komen die achter of die roepen. Wij hebben duiven die in huis binnenkomen".