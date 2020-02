Dit weekend zakken heel wat duivenmelkers af naar Kortrijk voor de 10de editie van Fugare de internationale duivenbeurs. Ook daar blijkt het Coronavirus in China een invloed te hebben.

Op Fugare in Kortrijk zijn er maar liefst 100 standhouders uit 15 verschillende landen. Maar ook het coronavirus gaat hier over de tongen. China is dan ook een van de grootste afzetmarkten voor prijsduiven. Pipa een Belgische veilingsite heeft zelfs geld ingezameld voor de strijd tegen het virus.

Dit weekend zullen ongeveer 10 000 duivenliefhebbers de beurs bezoeken.