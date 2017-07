Duizenden toeschouwers voor herdenking Slag om Passendale

Ongeveer 8.000 toeschouwers, waaronder de Britse prins William, Kate Middleton, koning Filip en Koningin Mathilde kregen een fantastisch schouwspel te zien met muziek, theater en vooral indrukwekkende projecties op de Lakenhallen.

De Slag om Passendale die uitbrak op 31 juli 1917 en duurde tot 10 november 1917 werd om 20 uur al herdacht met een intieme Last Post Ceremony onder de Menenpoort voor 400 genodigden. Maar de Britten wilden ook een publieksevenement en haalden daarvoor in samenwerking met de BBC alles uit de kast. Iets over half negen werden de Britse en Belgische royals onder luid applaus verwelkomd op de Grote Markt. De show begon met het gedicht "In Flanders Fields" van John McCrae, voorgedragen door Helen Mirren. Sketches, muziek met onder meer Geike Arnaert en getuigenissen van aan het front, gebracht door onder meer acteur Wim Stevens volgden elkaar in sneltempo op. Ook een passage uit War Horse, het theaterstuk gebaseerd op het boek van Michael Morpurgo, maakte indruk op de toeschouwers, maar het indrukwekkendste waren ongetwijfeld de projecties op de Lakenhallen met opnieuw heel wat getuigenissen, maar ook foto's en beelden uit 1917.

Om 23 uur stipt eindigde het spektakel en vertrokken de genodigden. Vandaag staat er nog een reeks herdenkingen op het programma in Zonnebeke en Passendale. Het zwaartepunt ligt op de herdenking op Tyne Cot Cemetery, om 13 uur.

