Dumery geen burgemeester meer in Blankenberge

Oppositiepartij Open Vld, de grootste partij in de badstad, zal via een constructieve motie van wantrouwen een nieuwe coalitie aanbrengen met meerderheidspartij Vooruit. Hij wordt burgemeester en de partij van burgemeester Dumery belandt daarbij in de oppositie.

Impasse doorbreken

Na de politieke impasse in Blankenberge kregen de leden van Open Vld zondag de kans om te stemmen over welke coalitiemogelijkheid de partij aanging. Tijdens het ledencongres stemden uiteindelijk maar liefst 92 leden voor een coalitie met Vooruit.

Die meerderheid wordt gevormd via een constructieve motie van wantrouwen. "Wij zullen onze gesprekken met Vooruit afronden en dan zo snel mogelijk een extra gemeenteraad bijeenroepen. Eens de motie van wantrouwen is gestemd, gaat de nieuwe coalitie per direct in", zegt fractieleider van Open Vld Björn Prasse.

Vertrouwen weg sinds april

De bal ging in de badstad in april aan het rollen toen coalitiepartner Vooruit het vertrouwen in burgemeester Dumery opzegde. De partij sprak toen van een dictatoriaal en falend beleid van de Blankenbergse burgemeester.

Niet veel later raakte het schepencollege van Blankenberge een deel van zijn bevoegdheden kwijt aan de gemeenteraad. Sindsdien wordt er met wisselmeerderheden gewerkt. Volgens Open Vld kwam de stad daarmee tot stilstand. De nieuwe coalitie moet stabiliteit bieden in Blankenberge.

Volgens een nieuw Vlaams decreet landt de burgemeesterssjerp bij fractieleider van Open Vld Björn Prasse. Over de verschillende schepenambten wordt later zondag gecommuniceerd.

Meerderheidspartijen N-VA en CD&V reageren intussen verbolgen. "Ondanks het feit dat Open Vld duidelijk is geïnformeerd over de gevolgen van hun keuze, kiezen ze om in zee te gaan met iemand waar er verschillende onderzoeken naar lopen. (Jurgen Content van Vooruit nvdr.). Hem terug bevoegdheden geven is voor ons een brug te ver en onbegrijpelijk", zegt burgemeester Daphné Dumery. "Wij zullen erover waken dat onze opgestarte dossiers verdergezet worden en wij zullen ons werk voor Blankenberge vanuit de oppositie verder zetten."