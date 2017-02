Dumery wil losse fietslichtjes wettelijk regelen

Wie in het donker op de fiets stapt en enkel een lichtje bevestigt op de rug of tas, begaat een verkeersovertreding.

Dat blijkt uit een parlementaire vraag van N-VA-Kamerlid Daphné Dumery uit Blankenberge aan federaal minister van mobiliteit Didier Bellot. Zij pleit voor een aanpassing van de wetgeving. Vele studenten hangen een verstelbaar fietslichtje op hun rug of rugzak. Een los fietslicht is een handige aanvulling op een oude fiets, of een veiligheidsmaatregel tegen diefstal. Maar zonder licht op je fiets ben je eigenlijk strafbaar.

Boete

“Op het terrein wordt vaak een gedoogbeleid gevoerd. Dit werd door de minister bevestigd”, zegt Dumery. “In vele politiezones wordt het niet bestraft. Toch is het net daardoor een factor van onzekerheid. Afhankelijk van de gemeente of zelfs van de agent kan deze overtreding je wel of geen boete opleveren. Daarom willen wij dat dit opgenomen wordt in toekomstige herzieningen van de verkeerswet”. Volgens de minister is dat de bedoeling.

Wie zonder geldig fietslicht rondrijdt, riskeert vandaag een boete van 55 euro. Voor wandelaars en lopers is er geen wettelijke regeling. Zij riskeren dus ook geen boete.