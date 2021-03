Duo gooit drugs in tennisballen over Ieperse gevangenismuur

De politie van Ieper heeft een duo betrapt dat drugs over de gevangenismuur wilden gooien.

Rond kwart voor zeven zaterdagavond merkte de politie twee mensen op die een pakketje over de muur wilden gooien in de Elverdingestraat. In de gevangenis zelf vonden ze een tennisbal, gevuld met cannabis en dichtgekleefd.

Auto vol

In de auto van de twee verdachten lag nog meer gelijkaardig materiaal, de politie pakte hen op. Tijdens het verhoor daarna bekenden ze gedeeltelijk. Ze kwamen een vriend bevoorraden, die rond die tijd op wandeling zou zijn.

De auto van het duo is in beslag genomen, en ze worden vervolgd voor bezit en handel in verdovende middelen.