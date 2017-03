Duurste duif ter wereld komt uit Wevelgem

Vandaag is 'Golden Prince', een duif gekweekt in Wevelgem, online geveild voor 360.000 euro. Het gaat om de duurste duif ooit, aldus veilingsite Pipa (Pigeon's Paradise). De duif is één van de beste langeafstandsvliegers van het moment. Het winnende bod kwam uit Zuid-Afrika.

Met de duivensport is al een tijdje veel geld gemoeid. België heeft een lange traditie in de duivenkweek, terwijl de kopers vaak in nieuw opkomende landen zoals China terug te vinden zijn.

Golden Prince maakt deel uit van een collectie van 405 duiven van de familie Clicque, kwekers uit Wevelgem. Volgens de duivensite pipa gaat het om de belangrijkste veiling van het seizoen, want de familie verkoopt maar liefst al haar duiven die geboren zijn in 2015 of ervoor tegelijkertijd. De veiling loopt tot zondagavond, de teller staat momenteel al op meer dan 1 miljoen euro.

Het vorige record dateert van 2013, toen 310.000 euro voor één duif werd neergeteld.