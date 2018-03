Duurste snelweg is ook kalmste

Op een werkdag rijden er gemiddeld 10.000 voertuigen. Dat blijkt uit metingen van het Vlaams Verkeerscentrum. De reden is eenvoudig. De nieuwe weg is nog niet ingesteld op alle gps-systemen en niet iedereen weet dat de weg bestaat. De A11 opende pas op 1 september vorig jaar. Het Agentschap Wegen en Verkeer verwacht dat het straks wel drukker zal worden, als iedereen de snelweg kent.

Lissewege niet tevreden

Nog volgens het Agentschap is het wel in zijn opzet geslaagd, want het verkeer is uit de omliggende dorpen gehaald. Maar daar zijn ze het in polderdorp Lissewege alvast niet mee eens. Het is er helemaal niet zo rustig, zeggen de inwoners. Er zouden nog altijd veel auto's door de dorpskern rijden, veel te snel. De aanleg van de A11 heeft het probleem niet opgelost, integendeel, zeggen ze. Bewoners willen dat er snel maatregelen komen.