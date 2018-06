Duurzaam gevangen vis wordt zichtbaarder

Op basis van 11 indicatoren ontwikkelde het ILVO een Valduvis tool om die inspanningen uit te drukken. Via de tool kan elk vaartuig individueel opgevolgd worden. De Valduvis-tool, kort voor 'valorisatie van duurzaam gevangen vis', meet de duurzaamheid van visserijactiviteiten op ecologisch, sociaal en economisch vlak en maakt deze zichtbaar aan de hand van een duurzaamheidsster.

Veilklok

Via een icoontje op de veilklok in de visveilingen zal te zien zijn of de vis die daar gekocht kan worden, al dan niet afkomstig is van een vaartuig dat duurzaam werkt. Daarnaast engageren de deelnemende reders zich om nog verdere stappen te nemen en om te verduurzamen, onder andere door het nog veiliger maken van de vaartuigen. De provincie neemt daarin het voortouw en wordt de eerste organisatie die kiest voor duurzaam gevangen vis.