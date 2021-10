Eén dag na geploeter in Roubaix haalt Tim Declercq z'n diploma op

Tim Declercq studeerde na 14 jaar met onderscheiding af als Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen. Z'n koersuitrusting van Deceuninck-Quickstep mocht 'El Tractor' dus even inruilen voor een toga, al bleef de kleur min of meer dezelfde. Declercq zat zondag even mee in de kopgroep van een heroïsche Parijs-Roubaix, de meesterhelper finishte uiteindelijk als 67ste op meer dan 20 minuten van de Italiaanse winnaar Sonny Colbrelli.

Uniek moment daags na #ParisRoubaix. Onze eeuwige student @Tim_Declercq is na 14! jaar afgestudeerd in LO & bewegingswetenschappen (met onderscheiding). pic.twitter.com/Vb4ixwQs1k — Karel Declercq (@KarelDeclercq) October 4, 2021