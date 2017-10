In de gevangenissen is op de stakingsdag van de socialistische overheidsvakbond gemiddeld een derde van de cipiers komen opdagen. Dat zegt een woordvoerster van het gevangeniswezen.

Er zijn agenten opgetrommeld om de aanwezige cipiers bij te staan. De stakingsbereidheid verschilt erg van gevangenis tot gevangenis. Zo kwam in Leuven centraal maar iets meer dan 8 procent van de cipiers opdagen, in Hasselt iets meer dan 10 procent en in Brugge ruim 15 procent.

Er zijn geen incidenten gemeld.