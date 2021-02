Eén jaar cel voor dealer, die ook in cel zit voor ripdeal

Sacha B. zit in de cel voor een andere zaak. Hij schoot vorig jaar een negentienjarige jongen neer bij een fout gelopen ripdeal in Roeselare. Bij een huiszoeking die volgde na zijn arrestatie werden grote hoeveelheden drugs gevonden. Het proces over de dood van de jongen vindt later plaats, maar vandaag moest de jonge Fransman zich alvast voor de correctionele rechtbank van Kortrijk verantwoorden voor drugshandel.

"Uit telefonie-onderzoek bleek dat de beklaagde al sinds de zomer van 2018 drugs dealde. Hij verkocht minstens 3 kilo cannabis, 100 xtc-pillen en ook ketamine", aldus de procureur. Sacha's advocaat vroeg om hem een werkstraf op te leggen omdat de jonge Fransman op het ogenblik van de feiten nog een blanco strafblad had. "Sinds die bewuste avond zit mijn cliënt in de cel. Hij dealde drugs uit naïviteit, hij wou er veel geld mee verdienen. Zelf heeft hij nooit gebruikt. Hij drinkt zelfs geen alcohol. Hij bracht de drugs rond met zijn fiets."