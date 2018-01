Vanmorgen heeft de politie van de zone Riho een controle gehouden op fietsverlichting aan de Spiraalbrug in Roeselare.

Eén op de vijf fietsers was in overtreding. De politie spreekt van ‘amper’ één op vijf, want het gaat de goede richting uit door de vele preventieve en repressieve controles, en ook bewustwording bij de jongeren die met de fiets naar school gaan.

Wanneer de politie op school de fietsen controleert op alle gebreken (dus niet alleen de fietsverlichting) , dan blijkt één op vier fietsen niet in orde. Er is dus toch nog werk aan de winkel.