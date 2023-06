Eén op vijf West-Vlamingen krijgt huidkanker: cd&v wil strijd opvoeren

Cd&v-parlementslid Nathalie Muylle roept op tot doortastende maatregelen en de ontwikkeling van een nationaal actieplan om deze ziekte aan te pakken en het bewustzijn te vergroten.

Ongeveer 40% van alle kankers is een type huidkanker. Jaarlijks worden ongeveer 46.000 nieuwe huidkankerdiagnoses gesteld en prognoses voorspellen een verdere stijging van maar liefst 70% in de komende jaren.

Cd&v-parlementslid Nathalie Muylle roept de regering op in een resolutie om dringende maatregelen te nemen. Hierin pleit ze voor een nationaal actieplan om de zorg voor patiënten kwalitatief én betaalbaar te houden.

(lees verder onder de foto)

"Goedkopere zonnecrème"

Preventieve maatregelen zoals de zon vermijden, aangepaste kledij en smeren zijn de boodschap. Zo stelt Nathalie Muylle voor om zonnecrème met factor 50 goedkoper te maken. Dit kan op verschillende manieren: de btw verlagen van 21% naar 6% of door de terugbetaling van zonnecrème op voorschrift voor risicopatiënten.

Nathalie Muylle: “De meeste huidkankers kunnen voorkomen worden, maar daar is meer bewustzijn voor nodig. Met deze specifieke maatregelen kunnen we de stijgende incidentie van huidkanker een halt toeroepen en de gezondheid van de bevolking beschermen.”

Erkenning als beroepsziekte

Ten slotte wil Muylle huidkanker ook erkennen als beroepsziekte, net zoals in bv. Duitsland. Blootstelling aan UV-stralen voor mensen die vaak buiten werken is 5 keer zo hoog als gemiddeld. Denk maar aan mensen die werken in de bouwsector en in land- en tuinbouw. Zij hebben ook de hoogste kans op overlijden aan de ziekte. Door huidkanker te erkennen als beroepsziekte kunnen we zo meer dan 50.000 West-Vlamingen beter beschermen tegen de gevolgen van langdurige blootstelling aan de zon.

Nathalie Muylle: “Minister Vandenbroucke zegt dat hij werkt aan de erkenning als beroepsziekte. Op zich is dat goed, maar er is nog geen Koninklijk Besluit en nog geen spoor van financiering. Het is vijf voor twaalf.”