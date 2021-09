Eén ton roste muntjes voor Stichting Tegen Kanker: "In zakken van 10 kg naar bank"

De Stichting Tegen Kanker in Kortrijk heeft de voorbije jaren ruim een ton rosse euromuntjes verzameld in zo'n 100 winkels. Zo'n ton muntjes is goed voor zo'n 15.000 euro. Het geld gaat naar ondermeer wetenschappelijk onderzoek en de begeleiding van kankerpatiënten.

"Omdat ik zelf al kanker gehad heb en ik weet wat dat is. Om iedereen te steunen die in deze moeilijke periode zit. Je hebt die 'rostjes' echt gespaard? Ja, dat heb ik gedaan", zegt Myriam Vanneste. En zo zijn er wel meer mensen in Kortrijk die hun rosse eurocentjes in spaarpunten hebben gestopt.

De Stichting Tegen Kanker heeft er zo sinds 2019 in 100 winkels geplaatst. Alles samen goed voor ruim een ton muntjes met een waarde van 15.000 euro.

In zakken van 10 kilo

Marc Speybrouck (Stichting Tegen Kanker Kortrijk): "Al die muntjes zijn in zakken van 10 kg naar de bank gebracht. Het geldtransport komt er om en brengt het dan naar de Nationale Bank in Brussel. Twee weken later staat dan op de rekening en de teller van levensloop Kortrijk en dat gaat integraal naar de stichting tegen kanker."

De Stichting Tegen Kanker gebruikt de centen voor wetenschappelijk onderzoek, de begeleiding van patiënten en de opsporing en de preventie van kanker.