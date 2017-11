Eén zwaar- en twee lichtgewonden bij ongeval Middelkerke

Volgens de eerste vaststellingen zou een bestuurster die van de afrit kwam, zijdelings zijn aangereden door een wagen die uit de richting van Middelkerke kwam. Door de klap kwam de wagen met de voorkant in de gracht terecht. De bestuurster van de andere wagen moest door de brandweer uit de wagen worden bevrijd. Een MUG-dienst verzorgde de vrouw lange tijd in de ziekenwagen voor ze werd overgebracht naar het ziekenhuis van Oostende. Door het ongeval was de Diksmuidestraat richting Middelkerke enkele uren onderbroken. De brandweer had de handen vol met het opruimen van gelekte vloeistof en weggeslingerde brokstukken van de aangereden wagen.