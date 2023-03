E-sports: KTA Brugge pakt uit met specialisatieopleiding

E-sports of Electronic Sports is het professioneel en competitief spelen van computergames. De topsportschool in Sint-Michiels is de eerste middelbare school van ons land die e-sporten aanbiedt.

Het gaat om drie lesuren per week in enkele richtingen van de tweede en derde graad. De school krijgt ondersteuning van de VUB. E-sporten zit in de lift. Wedstrijden worden wereldwijd door miljoenen mensen bekeken, er zijn gigantische prijzenpotten te winnen en straks doet e-sport ook zijn intrede op de Olympische Spelen. Om alle misverstanden meteen uit de wereld te helpen: de nieuwe specialisatie omvat veel meer dan enkel het gamen.

"Gamen is slechts één van de vier focuspunten, naast een professionele attitude. Waarin ook interviewtechnieken, mediawijsheid, functiegerichte inzet van het Engels aan bod komen. Daarnaast is er ook het e-sports businessmodel waarbij alle stakeholders naar voor komen. Maar ook het organiseren van events", klinkt het.