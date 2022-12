E17 bestaat 50 jaar: "herinneringen ophalen" maar ook "lawaaihinder en fijn stof"

Volgend jaar bestaat de E17 vijftig jaar. Mensen die in de buurt van de autoweg wonen zijn bijeen gekomen in De Gavers in Harelbeke om herinneringen op te halen.

Hun opmerkelijke verhalen over de aanleg en de beginperiode van toen nog de E3 worden later gebundeld in een project met een tentoonstelling, podcasts en een magazine.

Een 50-tal mensen haalt herinneringen op en laat verhalen optekenen over de aanleg en beginjaren van de E17, toen nog de E3. En dat doen ze niet toevallig in De Gavers, want het natuurdomein is er gekomen dank zij de E17. Er werden grote putten gegraven voor de zandwinning, die nodig was voor de aanleg.

Het eerste stuk E17, toen nog E3, is al in 1970 open gegaan van Harelbeke tot Rekkem. In ‘72 werd de autoweg dan doorgetrokken naar Gent en tot de Franse grens.

Maar 50 jaar E17 is voor sommigen een trieste verjaardag, voor het actiecomité ‘Milieuzaken Stasegem’ bijvoorbeeld. Heel wat bewoners klagen de overlast van de autosnelweg al 25 jaar aan, maar ze krijgen nergens gehoor zeggen ze.

De E17 loopt dwars door Stasegem, dat samen met Harelbeke verstedelijkt gebied is. Mensen uit de omgeving klagen over lawaaihinder en uitstoot van fijn stof, veroorzaakt door het drukke verkeer. Maar vanuit Vlaanderen komt er blijkbaar geen reactie.