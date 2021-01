E3 gaat door, maar zonder publiek en VIPS

"We kunnen niet blijven wachten. Wij gaan organiseren, althans als de overheid dat toelaat op 26 maart. Dat zal wel gebeuren zonder publiek of zonder VIP's. We nemen geen risico's. De coronacijfers zijn nog steeds niet goed. Daarom is het raadzaam om nu al de knoop door te hakken en het besluit te nemen om zonder toeschouwers te organiseren. Dat is een unicum in ons bestaan. Wij die van onze koers telkens een heus feest maakten, moeten het nu met een pak minder doen. Maar er was geen andere oplossing", meldt PR-verantwoordelijke Jacques Coussens.

Normaalgezien maken elk jaar 5.000 VIP's hun opwachting in en rond Harelbeke. "Er komt wel een podium en ploegvoorstelling met een ceremonie na de koers. Alles zal coronaproof gebeuren. We willen er op 26 maart toch nog iets speciaals van maken, eigen aan het huis, maar daarover wil ik nu nog niet veel kwijt", vervolgt Coussens. "Onze sponsors zijn ons, ook in deze omstandigheden, enorm genegen. Zonder hen zou het niet mogelijk zijn om te organiseren."

De laatste winnaar van de E3 Harelbeke was de Tsjech Zdenek Stybar, die het in 2019 haalde voor Wout van Aert en Greg van Avermaet. Laatstgenoemde was in 2017 de laatste Belgische winnaar van deze WorldTour-koers.