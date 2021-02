E3 Saxo Bank Classic stelt ludieke banner voor

In het verleden was de banner al vaker het onderwerp van controverse, maar dit jaar koos Hand in Hand voor een brave versie, die de koersliefhebber aanmaant om de koers thuis te volgen. Er waren al de gebodypainte kikkermeisjes, de FC De Kampioenenversie, en de hand van Sagan. Maar bloemenmeisje Germaine houdt haar handen netjes thuis voor de editie van 2021.

Koers draait, zeker in Vlaanderen, om beleving. Dat corona dit nu allemaal onmogelijk maakt, maakt het voor E3 extra pijnlijk. Maar goed, de organisatie stelt toch met trots het deelnemerspubliek voor: "Trots stellen we jullie de deelnemende ploegen voor, van de editie 2021 van E3 Saxo Bank Classic op 26 maart. Naast de 19 Worldtour ploegen maken we ook graag de 6 andere deelnemende ploegen bekend. De eerste wildcarts gaan naar de leiders van het Europees klassement 2020: - Alpecin-Fenix - Team Arkea Samcic Ook de Belgische ploegen Sport Vlaanderen – Baloise en Bingoal – WB zien we heel graag aan onze start. Total Direct Energie is een vaste waarde in onze wedstrijd met winnaar 2018 Niki Terpstra. Tot slot de Noorse ploeg UNU - X Pro Cycling Team met ploegleider Kurt-Asle Arvesen ,winnaar van onze wedstrijd in 2008."

Dit is de volledige lijst met deelnemende ploegen:



1 AG2R-CITROEN TEAM FRA

2 ASTANA -PREMIER TECH KAZ

3 BAHRAIN - VICTORIOUS BAH

4 BORA -HANSGROHE GER

5 COFIDIS FRA

6 DECEUNINCK - QUICK -STEP BEL

7 EF EDUCATION NIPPO USA

8 GROUPAMA - FDJ FRA

9 INEOS GRENADIERS GBR

10 INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX BEL

11 ISRAEL START-UP NATION ISR

12 JUMBO - VISMA NED

13 LOTTO SOUDAL BEL

14 MOVISTAR TEAM SPA

15 TEAM BIKEEXCHANGE AUS

16 TEAM DSM GER

17 TEAM QHUBEKA ASSOS RSA

18 TREK - SEGAFREDO USA

19 UAE TEAM EMIRATES UAE

20 ALPECIN - FENIX BEL

21 TEAM ARKEA SAMCIC FRA

22 TOTAL DIRECT ENERGIE FRA

23 SPORT VLAANDEREN - BALOISE BEL

24 BINGOAL WB BEL

25 UNO - X PRO CYCLING TEAM