E40 in Beernem versperd na dodelijk ongeval

Bij een zwaar verkeersongeval op de E40 ter hoogte van Beernem is donderdagochtend een dodelijk slachtoffer gevallen. Dat bevestigt de federale wegpolitie. De snelweg richting Brussel is momenteel helemaal versperd.

Het ongeval deed zich rond 9.15 uur voor op de E40 in Beernem. Ter hoogte van kilometerpaal 73.9 kwam het in de richting van Brussel tot een botsing tussen twee voertuigen. Daardoor belandde een van de voertuigen in de gracht. Een inzittende van dat voertuig is door de gevolgen van het ongeval overleden. De mughelikopter en de ambulance zijn ter plaatse, maar het is momenteel nog niet duidelijk of de andere betrokkenen zwaargewond zijn. (lees verder onder de foto)

De autosnelweg richting het binnenland is door het ongeval volledig versperd. Er staat al een file vanaf Oostkamp. Vanuit Brugge richting Antwerpen is het daarom aangewezen om de A11 en de E34 te volgen. Ook richting Gent is die alternatieve route een optie. Wie naar Gent wil, kan eventueel ook omrijden via de E403 richting Kortrijk.