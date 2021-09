E403-Afrit 6 Rumbeke zaterdag dicht voor werken

"De afrit krijgt een nieuwe toplaag om de stroefheid van het wegdek te verbeteren zodat er minder ongevallen gebeuren bij een nat wegdek in de scherpe bocht", zegt Wegen & Verkeer.

Stroefheid wegdek verbeteren

"Bij nat weer gebeuren er geregeld ongevallen in de scherpe bocht van de afrit. Daarom vernieuwen we de toplaag om zo de stroefheid van het wegdek te verbeteren waardoor voertuigen meer grip behouden op de weg bij regenweer."

1 dag hinder

De werken worden uitgevoerd op zaterdag 11 september van 4u ‘s ochtends tot 22u ‘s avonds. Die dag is de afrit nr. 6 Roeselare-Rumbeke in de rijrichting Brugge volledig afgesloten voor verkeer. De omleiding verloopt via de volgende afrit nr. 7 Roeselare-Izegem. De afrit in de rijrichting Kortrijk blijft open.

"Deze werken liggen op ruime afstand van de werken aan de spoorwegbrug op de E403 en komen dus niet in elkaars vaarwater. Asfalteringswerken zijn weersgevoelig. Bij te nat weer worden de werken verschoven naar een latere datum," zegt Wegen & Verkeer.