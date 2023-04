E403 in Ruddervoorde uur afgesloten na zwaar ongeval

Deze middag gebeurde er op de E403 een zwaar verkeersongeval ter hoogte van de afrit Ruddervoorde. De snelweg was meer dan een uur afgesloten.

Omstreeks 12u00 kwamen twee SUV’s met elkaar in aanraking op de E403 richting Brugge. Beide bestuurders verloren de controle over het stuur en belandden allebei op hun zijkant in het midden van de weg. Een van de bestuurders moest door de hulpdiensten bevrijd worden. De precieze omstandigheden waarin het ongeval gebeurde zijn echter nog onduidelijk en moeten verder onderzocht worden.

Er raakten drie mensen gewond bij het ongeval. Daarvan werd een persoon zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht.